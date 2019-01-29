كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوتس": الاحتجاجات ستزيد في إيران الأشهر القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير المخابرات القومية الأمريكية دان كوتس، أن الاحتجاجات ستزيد في إيران في الأشهر القادمة، لكنها ستبقى "غير منسقة".

وأضاف خلال حديثه أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نتوقع اضطرابات جديدة في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الاحتجاجات من المرجح أن تظل غير منسقة وبدون قيادة مركزية أو دعم واسع من المجموعات العرقية والسياسية الرئيسية. نحن نعتقد أن طهران مستعدة لاتخاذ تدابير أمنية أكثر جرأة ردا على الاضطرابات المتجددة".

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