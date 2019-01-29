كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الاستخبارات الأمريكية: كوريا الشمالية لن تتخلى عن جميع أسلحتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ مدير المخابرات الوطنية الأمريكية "دان كوتس" أمام لجنة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح ألا تتخلى كوريا الشمالية عن قدراتها النووية على الرغم من التحركات الأخيرة التي تشير إلى أنها منفتحة على منفتحة على مثل هذا السلوك.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، أضاف كوتس أما لجنة المخابرات: "نُقيّم حاليا أن كوريا الشمالية ستسعى إلى الاحتفاظ بقدرات أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها، ومن غير المحتمل أن تتخلى تماما عن أسلحتها النووية وقدراتها الإنتاجية لأن قادتها ينظرون إلى الأسلحة النووية على أنها حيوية لبقاء النظام".