كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، للمشاركة في أعمال القمة العربية على مستوى الملوك والقادة العرب التي تستضيفها تونس في شهر مارس المقبل. وسلم مبعوث الرئيس التونسي، صبري باش طبجي، الدعوة للرئيس الفلسطيني أثناء استقباله لضيفه في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، "رحب الرئيس عباس بدعوة شقيقه الرئيس التونسي لحضور أعمال القمة العربية مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين". من جانبه قال مبعوث الرئيس التونسي: "تشرفت بلقاء الرئيس محمود عباس وتسليمه رسميا الدعوة لحضور أعمال القمة العربية التي تستضيفها تونس في شهر مارس المقبل". وأضاف أن هذه الزيارة كانت مناسبة لنقل تحيات الرئيس الباجي قايد السبسي لأخيه الرئيس محمود عباس، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستكون إحدى العناوين الرئيسية لهذه القمة التي ستكون قمة "استعادة التضامن العربي".

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