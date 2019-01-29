كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: 6 وزراء عرب يبحثون أزمات المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال القضاة، إن "الوزراء سيصلون عمان، غداً الأربعاء، وسيكون باستقبالهم وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي".
وسيحضر اللقاء وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والمملكة العربية السعودية عادل الجبير، و دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجمهورية مصر العربية سامح شكري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: 6 وزراء عرب يبحثون أزمات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.