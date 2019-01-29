كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: 6 وزراء عرب يبحثون أزمات المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية 6 دول عربية سيبحثون في لقاء تشاوري، الخميس، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وقال القضاة في بيان وزع على وسائل الإعلام، إن "الوزراء سيتبادلون خلال لقائهم الذي سيعقد في مركز الملك الحسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت غرب العاصمة عمان، وجهات النظر حول سبل التعامل مع التطورات الإقليمية، بما يحقق الهدف المشترك في حل أزمات المنطقة ويخدم المصالح والقضايا العربية".

وقال القضاة، إن "الوزراء سيصلون عمان، غداً الأربعاء، وسيكون باستقبالهم وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي".

وسيحضر اللقاء وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والمملكة العربية السعودية عادل الجبير، و دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجمهورية مصر العربية سامح شكري.