كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران لا تعتزم تطوير مدى صواريخها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لكن واشنطن وحلفاءها اتهموا طهران بمواصلة تعزيز قدراتها الصاروخية التي تشكل تهديداً لأوروبا.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، إن "إيران لا تعاني من أي نقص من الناحة العلمية والتنفيذية لزادة مدى صواريخها العسكرية، لكنها وإلى جانب الجهود المتواصلة لتحسين الدقة، لا تعتزم واستناداً لاستراتجيتها الدفاعية تطوير مدى صواريخها"، حسب ما نقلت وكالة "إرنا". يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار إلى برنامج إيران الصاروخي كأحد الأسباب التي دفعته لإعلان انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وبينما أصرت الحكومات الأوروبية على المحافظة على الاتفاق النووي إلا أن بعضها طالب باتفاق تكميلي للتعامل مع برنامج إيران للصواريخ البالستية وتدخلها بالنزاعات في المنطقة. وتأتي تصريحات شمخاني بعدما حذرت فرنسا، الجمعة، من أنها مستعدة لفرض عقوبات جديدة في حال لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات المرتبطة بمسألة الاتفاق التكميلي.

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