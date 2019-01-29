كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية تطالب "فيسبوك" بالحد من نشر الأكاذيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت المفوضية اليوم في أول تقييم للإجراءات التي تم اتخاذها إن "مواقع التواصل الاجتماعي أحرزت بعض التقدم، ولكنها حذرت من أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام".
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون العدالة فيرا يوروفا: "نحن نعمل على تسريع الوتيرة على جميع الاتجاهات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفة "أتوقع أن تستمر الشركات في التزامها".
وتلزم مدونة السلوك الشركات باتخاذ إجراءات مثل تعريف محتوى ما بأنه إعلان سياسي، وإغلاق الحسابات المزيفة ومساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة ووقف عائدات الإعلانات للحسابات والمواقع الإلكترونية التي تقدم المعلومات بصورة خاطئة.
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