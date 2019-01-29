كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاناهان" يعلن استعادة الأراضي من داعش بسوريا خلال أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا خلال أسبوعين. وأكد شاناهان، أن سوريا لم تعد بيئة حاضنة لداعش. وأشار وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، إلى أنه لم يبحث مع مستشار الأمن القومي إرسال 5 آلاف جندي إلى كولومبيا.

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