كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلثا سكان أمريكا يواجهون "التجمد" بعد انخفاض الحرارة إلى -50 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نحو 125 مليون شخصاً في أنحاء الولايات المتحدة أكثر حالات الجمود المميتة منذ عقدين على الأقل، حيث تسبّب دوامة قطبية موجة البرد القارس فى ثلثى الولايات الأمريكية، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية قوية الغرب الأوسط.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون ثلثا البلاد صندوق ثلج متجمد اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تزحف فيه درجات الحرارة القياسية في أنحاء الغرب الأوسط، ويحذر خبراء الارصاد الجوية من أن الطقس شديد البرودة قد يكون مهددا للحياة.

ووصلت درجات الحرارة تحت الصفر بالفعل، ولكن الأسوأ لم يأت بعد، فيوم الأربعاء قد تؤدي الرياح الباردة إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر في بعض الأجزاء.

وقال بريان هيرلي، المتخصص في الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس، محذراً: "أنّ قضمة الصقيع وانخفاض حرارة الجسم بسرعة كبير في دقائق، وربما ثواني".

وقد تسبب الرياح الثلجية في شمال إلينوي انخفاض درجات الحرارة إلى سالب 55 درجة، وقد يصبح من أبرد يوم من أي وقت مضى سجلت في شيكاغو يوم الأربعاء، وفقا لدائرة الارصاد الجوية الوطنية.

كما قد تصل درجات الحرارة في ولاية مينيسوتا إلى 30 درجة تحت الصفر مع وجود برد رياح سلبي يبلغ سالب 60 درجة، وقال هيرلي " درجات الحرارة هذه أقل بـ40 درجة عن المعدل الطبيعي".

وكان من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الثلج في ويسكونسن 6 بوصات في ولاية إلينوي، وفقاً لما ذكرته دائرة الأرصاد الجوية الوطنية.

ومن المتوقع حدوث ظروف عاصفة ثلجية عبر أجزاء من وادي أوهايو الغربي، ويتوقع سقوط الثلوج حتى يوم الأربعاء من منطقة البحيرات العظمى إلى نيو إنجلاند.

وحتى عمق الجنوب، بما في ذلك ألاباما وميسيسيبي، ستمتد الثلوج، ومن المتوقع ارتفاع الثلوج فى أجزاء من شمال ووسط جورجيا حوالي 2 بوصة من الجليد أو أكثر في الأيام المقبلة، مع الأمطار المتجمدة والطرق السريعة المكسوة بالجليد.

وتم إعلان حالة الطوارئ من ولاية ويسكونسن وميتشيجان، وصولا إلى ولاية ألاباما وميسيسيبي، وتنطبق الإرشادات المتعلقة بالطقس البارد أيضًا على مساحة واسعة من وسط الولايات المتحدة، من نورث داكوتا إلى ميسوري وتمتد إلى ولاية أوهايو.

وتأثرت الحركة الجوية فى المنطقة، حيث ألغيت أكثر من 1200 رحلة، وتأخر العديد منها، وفقا لما ذكر موقع تعقب الرحلة "فلايت أوير"، صباح الثلاثاء.