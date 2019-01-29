كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غارات مكثفة على مواقع مليشيات الحوثيين في محافظة حجة، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية". شن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، ولقي 14 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، كما سقط 5 منهم في محافظة صعدة خلال محاولة تسلل فاشلة. وتمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط محاولة تسلل قامت بها الميليشيات الانقلابية إلى مواقع الجيش الوطني وكبدتهم خسائر بشرية فادحة.

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