كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعتمد سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو في بيان، "هذا الاعتماد سيساعد الحكومة الشرعية في فنزويلا على تأمين تلك الأصول لصالح الشعب الفنزويلي".
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