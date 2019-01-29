كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعتمد سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتماد الولايات المتحدة سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للسيطرة على أصول معينة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن.

يسري التفويض، الذي مُنح يوم الجمعة، على أصول معينة في حوزة حسابات تابعة لحكومة فنزويلا أو بنكها المركزي.