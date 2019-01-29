كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النفط الليبية" تطالب المسلحين مغادرة حقل الشرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل 340 ألف برميل يومياً، ويخضع لسيطرة جماعة مسلحة.
ويشن الجيش الوطني الليبي التابع للقائد العسكري خليفة حفتر، حملة هذا الشهر في جنوب غرب ليبيا يقول إنها "تهدف إلى محاربة المجموعات المسلحة، وتأمين منشآت النفط في الجنوب، بما في ذلك حقل الشرارة النفطي".
وقال صنع الله في إشارة إلى حملة الجيش الوطني الليبي: "تعقد الموقف أكثر بإطلاق مهمة دولية لمكافحة الإرهاب توسعت لتصبح محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط".
وأضاف: "ما يثير قلقي هو إطلاق سلسلة من الأحداث قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط".
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