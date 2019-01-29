وتستمر المآسي في الريف.. العثور على جثة شاب مشنوقا ضواحي الناظور

عثر مواطنون، مساء أمس الاثنين، على جثة شاب مشنوقا، في دوار تالا، بالقرب من منطقة “تشارانا”، نواحي بلدة بني شيكر، ضواحي إقليم الناظور.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي، التي عملت على تطويق المكان، ومعاينة جثة الشاب الهالك، البالغ من العمر 28 سنة، وعملت على نقل جثته إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسني في الناظور، وفتحت تحقيقا في النازلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب، الذي عثر على جثته في واد قرب دوار ولاد لحسن في منطقة تشارانا في جماعة بني شيكر، قد اختفى عن الأنظار، منذ 9 أيام.

وأمرت النيابة العامة في الناظور بتشريح جثة الهالك، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إقدامه على الانتحار، وتفكيك ملابسات وفاته.