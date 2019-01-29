نصف نهائي كأس أسيا..قطر متفوق على الإمارات بالشوط الأول

أنهى المنتخب القطري، قبل قليل، شوطه الأول متقدماً بثنائية نظيفة أمام منتخب الإمارات، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب فريق الجزيرة الإماراتي، لحساب نصف نهائي كأس الأمم الأسيوية.

ثنائية المنتخب القطري، كانت من توقيع كل من بوعلام خوخي (د22)، و عبد الله المعز (د37).

وأصبح المنتخب القطري قريباً من وضعه قدمه الأولى بنهائي كأس الأمم الأسيوية 2019، في انتظار ما ستسفر عنه الـ 45 دقيقة المقبلة بين الطرفين، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة القارية.

تجدر الإشارة، إلى أن الإتحاد الأسوي للعبة والدولي “الفيفا”، قد حذرا من أي تجاوزات