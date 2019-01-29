الشرطة القضائية توقف مروجا للمخدرات في أصيلة وتحجز كميات مهمة من “الكيف” والشيرة وأسحلة بيضاء -صور

يونس ميموني

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في مفوضية أصيلة، التابعة لولاية أمن طنجة، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات، البالغ من العمر 30 سنة، وهو من ذوي السوابق العدلية.

وحسب مصادر أمنية، فإن المعني بالأمر، الذي كان مبحوثا عنه، بموجب مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، رصد في أحد المنازل في حي الزرقطوني، وبعد عملية مراقبة تم إلقاء القبض عليه، وحجز كمية مهمة من المخدرات متنوعة “قطع من مادة الشيرا، ولفافات من مادة الكيف الممزوج بالتبغ، وأنابيب السيلسيون”، كما تم حجز أسلحة بيضاء، ومبالغ مالية من مردود الاتجار في المخدرات، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.

وتوزعت المحجوزات بين 670 لفافة من الكيف الممزوج بالتبغ، و350 قطعة من مخدر الشيرة، بالإضافة إلى عدد من السكاكين، وأنابيب مادة “السيلسيون”، ومبلغ مالي، قدره 9900 درهم.