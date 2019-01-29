بعد قرار إقالته..غاريدو يعلن عن مفاوضات بينه وبين الرجاء

كشف خوان كارلوس غاريدو، المدرب الإسباني المقال من تدريب فريق الرجاء الرياضي، وجود مفاوضات بينه وبين إدارة النسور الخضر، لإنهاء الارتباط بين الطرفين بشكل رسمي.

وأوضح غاريدو في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، المعروفة بإختصار “إيفي”: “لازالت المفاوضات مفتوحة بيني وبين الرجاء لحدود الساعة، وهذا ما يدفعني إلى التزام الصمت بالفترة الحالية”.

وكان فريق الرجاء الرياضي قد أعلن، صباح أمس الإثنين، خبر إقالة مدربه خوان كارلوس غاريدو من تداريب المجموعة، بعد اجتماع للمسؤولين أفضى إلى ضرورة إنهاء الارتباط بالإسباني، بسبب سوء النتائج والمشاكل الداخلية التي مر منها مستودع ملابس الخضر منذ أسابيع.

النادي أوضح في البلاغ ذاته، أن يوسف السفري سيتولى مؤقتاً قيادة نادي الرجاء الرياضي بمساعدة الإطار الوطني بوشعيب لمباركي، إلى حين الكشف عن مدرب جديد يقود المجموعة.

وساءت علاقة غاريدو بلاعبيه خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير أيضاً، وهو ما أثر على اختياراته الفنية خلال المباريات الأخيرة لحساب الدوري المحلي الممتاز، وكأس زايد للأندية.

يشار إلى أن عقد غاريدو والرجاء الرياضي، كان سينتهي بمتم الموسم الرياضي الجاري، قبل أن تتم إقالته لتوالي النتائج السلبية، والتوثرات التي عاشتها المجموعة خلال الأسابيع الأخيرة.