تشنج، وشنآن عرفته لجنة التعليم والثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، بين عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، وبرلمانيتين اتحاديتين (الطالبي أمينة، والسعدية بنسهلي).
وكان وهبي يتحدث خلال المناقشة التفصيلية للقانون الإطار للتربية والتكوين، بينما وزير التربية الوطنية والتوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يتحدث إلى بعض البرلمانيين، ما جعل وهبي يخاطبه بالقول: “حين أنهي تدخلي اشرح لهم”، وهو ما أثار احتجاج النائبتين الاتحاديتين.
واستعملت الاتحادية السعدية بنسهلي عبارة “الوقاحة”، فانتفض عبد اللطيف وهبي، وخاطب البرلمانيتين الاتحاديتين، “عندكم عشرون برلمانيا وتريدون أن تتحكموا في 103، لا تعطونا الدروس”.
وقال وهبي، رئيس اللجنة: “قل لها أن تسكت السيد الرئيس، الحگرة هادي”.
وردت أمينة الطالبي على وهبي، وقالت: “وإذا كنا عشرون، فالجميع يعرف نضالنا، وتاريخنا، وتضحياتنا، والجميع يعرف كيف حصلتم على 103 مقاعد في البرلمان، بالدوباج”، فعقب وهبي على قولها: “إن الدوباج هو حصول الاتحاد الاشتراكي على رئاسة مجلس النواب بـ20 مقعدا فقط”.
كانت هذه تفاصيل خبر “وهبي للاتحاديين: بالـ”دوباج” أخذتم رئاسة “النواب” وتعطوننا الدروس.. “الحگرة هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.