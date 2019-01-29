“وهبي للاتحاديين: بالـ”دوباج” أخذتم رئاسة “النواب” وتعطوننا الدروس.. “الحگرة هادي

تشنج، وشنآن عرفته لجنة التعليم والثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، بين عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، وبرلمانيتين اتحاديتين (الطالبي أمينة، والسعدية بنسهلي).

وكان وهبي يتحدث خلال المناقشة التفصيلية للقانون الإطار للتربية والتكوين، بينما وزير التربية الوطنية والتوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يتحدث إلى بعض البرلمانيين، ما جعل وهبي يخاطبه بالقول: “حين أنهي تدخلي اشرح لهم”، وهو ما أثار احتجاج النائبتين الاتحاديتين.

واستعملت الاتحادية السعدية بنسهلي عبارة “الوقاحة”، فانتفض عبد اللطيف وهبي، وخاطب البرلمانيتين الاتحاديتين، “عندكم عشرون برلمانيا وتريدون أن تتحكموا في 103، لا تعطونا الدروس”.

وقال وهبي، رئيس اللجنة: “قل لها أن تسكت السيد الرئيس، الحگرة هادي”.

وردت أمينة الطالبي على وهبي، وقالت: “وإذا كنا عشرون، فالجميع يعرف نضالنا، وتاريخنا، وتضحياتنا، والجميع يعرف كيف حصلتم على 103 مقاعد في البرلمان، بالدوباج”، فعقب وهبي على قولها: “إن الدوباج هو حصول الاتحاد الاشتراكي على رئاسة مجلس النواب بـ20 مقعدا فقط”.