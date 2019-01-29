قلنسوة: إطلاق سراح الناشط أشرف أبو علي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم، الثلاثاء، سراح صاحب منزل مهدد بالهدم في مدينة قلنسوة، أشرف أبو علي، بعد الاعتداء عليه واعتقاله يوم أمس في المظاهرة الاحتجاجية ضد هدم المنازل التي نظمت على المدخل الرئيسي للمدينة.
وسرحت المحكمة أبو علي بدون شروط مقيّدة، ووجهت انتقادات للشرطة بعد عرض شريط فيديو يظهر الاعتداء عليه، قدمه المحامي الموكل بالدفاع، علاء تلاوي، للمحكمة
يذكر أنه سبق إطلاق سراح أبو علي تسريح المعتقلين الخمسة الآخرين مساء، أمس.
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