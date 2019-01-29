انت الان تتابع تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:38 مساءً - استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته يوم الجمعة الماضي، خلال مشاركته في مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في تصريح صحفي: "استشهد سمير غازي النباهين (47 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، شرقي البريج".

وذكر القدرة أن النباهين أُصيب بـ"قنبلة غاز في وجهه، أطلقتها تجاهه قوات الاحتلال الإسرائيلي".

ومنذ نهاية مارس 2018 يشارك فلسطينيون، مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة و"إسرائيل"، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.