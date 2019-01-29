انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 قتلى و25 جريحاً في خرق نظام الأسد لخفض التصعيد بإدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:38 مساءً - قتل 5 مدنيين وجرح 25 آخرون، من جراء قصف شنه نظام الأسد ومليشيات إيرانية، اليوم الثلاثاء، استهدف أحياء سكنية ضمن منطقة خفض التصعيد، شمال غربي البلاد، في انتهاك لاتفاق "سوتشي".

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن النظام استهدف بقصف مدفعي كثيف مدينة معرة النعمان، وقريتي التح وحوش القصابية، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب الجنوبي.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى حاج يوسف، أن نظام الأسد كثف قصفه على المنطقة ما أدى إلى سقوط 13 قذيفة مدفعية على معرة النعمان، تسببت بمقتل 5 مدنيين وجرح 25 آخرين، حسب الأرقام الأولية.

وأردف يوسف أن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية في المناطق المستهدفة، وعدد القتلى والجرحى مرشح للازدياد.

يشار إلى اتفاق سوتشي تم عقب مباحثات ثنائية بين الرئيسين: التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في 17 سبتمبر الماضي، نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب ومحيطها.

وكانت فصائل المعارضة سحبت أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي، رغم استمرار النظام بخرق الاتفاق.