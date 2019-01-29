شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا ترفع الحظر عن فول الصويا الامريكي والان نبدء بالتفاصيل
وقد توترت العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، منذ أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم في العام الماضي، كما هدد بحدوث تحرك مماثل ضد قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي.
وكان ترامب التقى في يوليو الماضي برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، من أجل تهدئة النزاع التجاري. وقد تعهدا "بالعمل على تقليل الحواجز وزيادة التجارة" في مجالات تشمل فول الصويا، إلى جانب أمور أخرى.
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