شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يختتم زيارته للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاهرة اليوم بعد زيارة استغرقت 3 أيام، عقد خلالها مباحثات قمة مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت توقيع عدة اتفاقيات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الرئيسان خلال القمة المشتركة، ضرورة تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة وفي مقدمتها سوريا وليبيا، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

وزار الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له اليوم قبيل مغادرته للقاهرة كل من مشيخة الأزهر والكاتدرائية المرقسية للأقباط.