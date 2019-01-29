شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين : انتحاري شارك في تفجيري الكاتدرائية والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا اليوم الثلاثاء أنه " من المرجح" أن يكون انتحاري وراء تنفيذ أحد التفجيرين اللذين وقعا في كاتدرائية في جنوب الفلبين، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا.
وقال الوزير إن انتحاريا قد يكون وراء التفجير الثاني الذي وقع عند مدخل كاتدرائية "سيدة ماونت كارمل" في بلدة جولو بإقليم سولو، على بعد 1000 كيلومتر جنوب مانيلا أمس الأول الأحد.
وأضاف" التفجير الثاني الذي وقع عند المدخل بعد مرور دقيقة ونصف على التفجير الأول ربما يكون من تنفيذ انتحاري، مثلما ظهر من خلال الأشلاء التي تم العثور عليها وتشمل نصف وجه ورقبة وقدمين".
وأضاف" هوية هذا الشخص مازالت مجهولة، الشرطة مستمرة في التحقيقات".
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين : انتحاري شارك في تفجيري الكاتدرائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.