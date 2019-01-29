وزير الدفاع الأميركي: استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها داعش في سوريا خلال أسبوعين

أعلن وزير الدفاع الامريكي بالوكالة باتريك شاناهان، الثلاثاء، عن استعادة كل الاراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا خلال أسبوعين
وقال شاناهان، بحسب "سكاي نيوز عربية"، ان "سوريا لم تعد بيئة حاضنة لداعش".
ولفت الى ان "الحكومة الامريكية ستعمل على اخراج داعش من كل المناطق التي يتواجد فيها داخل الاراضي السورية".
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