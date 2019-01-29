صحيفة بريطانية تكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن مقتل الأميرة ديانا

الخليج 365/ بغدادكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية تفاصيل مثيرة عن مخاوف الأميرة الراحلة ديانا من تعرضها للقتل، قبل 6 أسابيع من حادثة مقتلها "الغامضة".

وقالت الصحيفة أن الأميرة ديانا، زوجة الأمير تشارلز، كانت مع عشيقها المصري دودي الفايد على يخت في البحر المتوسط، عندما سمعت خبر مقتل مصمم الأزياء الشهير جياني فرساتشي صيف 1997.

ووفقا للصحيفة، سألت ديانا حارسها الشخصي: "هل تعتقد بأنهم سيفعلون بي نفس الشيء؟"، في إشارة لمخاوفها من حالة اغتيال مفاجئة.



وكان فرساتشي قد تعرض للقتل من قبل أحد العاملين السابقين لديه، خارج قصره بمدينة ميامي، كما توفيت الأميرة ديانا بعدها بـ6 أسابيع بعد تعرضها لحادث تصادم في باريس يلفه كثير من الغموض.