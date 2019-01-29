فرقاطة تركية تصل الى قطر



وصلت إلى الدوحة فرقاطة تابعة لسلاح البحرية التركي تدعى" TCGGOKCEADA" ومن المنتظر أن تشارك في تدريبات مشتركة مع البحرية القطرية. الخليج 365/ بغدادوصلت إلى الدوحة فرقاطة تابعة لسلاح البحرية التركي تدعى" TCGGOKCEADA" ومن المنتظر أن تشارك في تدريبات مشتركة مع البحرية القطرية. ونقلت صحيفة العرب القطرية عن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية أن هدف زيارة الفرقاطة التركية يتمثل في "إجراء تمارين مشتركة مع القوات البحرية الأميرية القطرية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين". وأشارت الصحيفة إلى أن الفرقاطة التركية استقبلت من قبل "المقدم الركن بحري، لحدان جمعة المهندي، قائد مجموعة زوارق الصواريخ، وعدد من ضباط القوات البحرية الأميرية القطرية".







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