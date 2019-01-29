ماي للاتحاد الأوروبي: سنعيد فتح "بريكست" لكسب دعم البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الثلاثاء، إن ماي أبلغت كبار الوزراء في حكومتها بضرورة إعادة فتح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كي تكسب دعم البرلمان للاتفاق.

وأضاف: "قالت رئيسة الوزراء إن كسب دعم مجلس العموم يتطلب تعديلات قانونية للترتيب الخاص بأيرلندا وهو ما يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب".

واستبعد الاتحاد الأوروبي إعادة فتح اتفاق الخروج الذي قالت رئيس الوزراء البريطانية إنه "ضرورى" لإجراء تغييرات قانونية للترتيب الخاص بأيرلندا، ما يُلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.

وكانت مصادر قالت إن ماي أبلغت المشرعين المنتمين لحزبها المحافظين، الإثنين، بأنها تعتزم إجراء تصويت في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 13 فبراير/شباط المقبل.





واحتدمت أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي الممتدة حينما رفض البرلمان بأغلبية ساحقة في وقت سابق من الشهر الجاري الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مصدر في مكتب ماي أن رئيسة الوزراء طلبت من المشرعين المحافظين دعم اقتراح يدعو إلى وضع ترتيبات بديلة لشبكة الأمان المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، والتي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

ويعارض كثير من المشرعين المؤيدين للخروج من الاتحاد ما يسمى بشبكة الأمان التي تهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية في حالة عدم الاتفاق على حلول أخرى، إذ يرى المعارضون أن شبكة الأمان تبقي الباب مفتوحاً أمام ارتباط دائم لبلادهم بالاتحاد الأوروبي.