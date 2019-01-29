مصر تعلن ضبط 54 إخوانيا خططوا لارتكاب أعمال عدائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، عن ضبط 54 إخوانيا خططوا لارتكاب أعمال عدائية في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير.

وأضافت الداخلية في بيان أن معلومات أمنية كشفت قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ أعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.



وأكد البيان أن قيادات التنظيم الإرهابي قامت بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من التنظيم الإرهابي ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت اسم "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة الإنترنت للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية بالداخل.

وبحسب بيان الداخلية المصرية فإن عددا من قيادات التنظيم في الخارج خططوا لذلك أبرزهم الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة، حيث قام باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف.

وتم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج مصر حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم 54 من العناصر الإخوانية والإثارية، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق.