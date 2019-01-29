انت الان تتابع كوبا تتعرض لإعصارٍ هو الأقوى منذ 80 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت العاصمة الكوبية، اليوم الثلاثاء، إعصارا نادرا، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 200 آخرين بجروح طفيفة، بالإضافة إلى اقتلاع أسقف البيوت، فضلًا عن انقلاب السيارات، وحول في مساره بعض المباني إلى أنقاض، إذ يعد الإعصار هو أقوى إعصار يضرب كوبا فيما يقرب من 80 عاما، وذلك وفقًا لما ذكره «خوسيه روبييرا»، وهو عالم أرصاد في هيئة الأرصاد الجوية في كوبا، قائلًا: «إن الإعصار شق طريقه لمسافة 11.5 كيلومتر عبر هافانا لمدة 16 دقيقة واتسع محيطه ليصل إلى كيلومتر في بعض الأوقات».

وتأثرت قطع الزجاج المحطم والأنقاض في شوارع الأحياء الأكثر تضررا لا سيما في شرق ووسط هافانا كما سقطت الأشجار وخطوط الكهرباء، وافتقرت بعض المناطق إلى الكهرباء ومياه الشرب. وتشهد كوبا سوى عددا قليلا نسبيا من الوفيات في موسم الأعاصير ويرجع ذلك جزئيا إلى خطط الإجلاء الصارمة التي تطبقها. لكن الإعصار الأخير

وتأثرت قطع الزجاج المحطم والأنقاض في شوارع الأحياء الأكثر تضررا لا سيما في شرق ووسط هافانا كما سقطت الأشجار وخطوط الكهرباء، وافتقرت بعض المناطق إلى الكهرباء ومياه الشرب. وتشهد كوبا سوى عددا قليلا نسبيا من الوفيات في موسم الأعاصير ويرجع ذلك جزئيا إلى خطط الإجلاء الصارمة التي تطبقها. لكن الإعصار الأخير فاجأ هافانا رغم أن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة حذرت السكان من اقتراب موجة برد قادمة من الشمال ومن رياح قادمة من الجنوب الأمر الذي قد يتسبب في رياح شديدة وعواصف رعدية وتساقط أمطار غزيرة في المنطقة. وقال رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا طارئا في ساعة مبكرة الإثنين لتقييم الأضرار واتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع أعمال الإصلاح. اقرأ أيضًا: كيف استقبلت «بلد كاسترو» غضب الطبيعة مع إعصار إرما؟

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