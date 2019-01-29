الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للحريات الصحفية بالاتحاد العام للصحفيين العرب

بوابة الوفد ـ متابعات:

اختتم وفد جمعية الصحفيين الإماراتية مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحافيين العرب اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، واستعرضت اللجنة خطة عملها للسنة المقبلة 2019.

تضمنت الخطة مايلي:

１- إطلاق تقرير الحريات في العالم العربي في الأول فبراير من كل سنة على أن يكون أخر موعد لتسليم المادة من قبل النقابات الوطنية 5 يناير من كل سنة، وأن تتم مخاطبة عضو اللجنة بالصفة حول

المادة التي سيتم تضمينها بالتقرير.

２- إطلاق جائزة سنوية للحريات الصحفية على هامش يوم الصحافة العربية 3 مايو من كل سنة وتكون الجائزة معنوية.

３- عقد ندوات حول الحريات الصحفية مع الجامعات وطلاب الاعلام وبالتنسيق مع النقابات.

４- عقد مؤتمر بحضور عدد من النواب من لجان الحقوق والحريات والاعلام البرلمانية وبحضور وزراء الاعلام لمناقشة

التشريعات الناظمة للحريات الصحفية.

５- التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الانسان حول موضوع الحريات الصحفية في العالم العربي.

６- عقد دورة تدريبية لرؤساء لجان الحريات بالنقابات الوطنية خلال هذا العام.

７- حضور اعضاء اللجنة لانتخابات النقابات والجمعيات الوطنية العربية للصحفيين والاطلاع عليها.

８- تنظيم زيارة للمناطق العربية الساخنة للاطلاع على وضع الزملاء العاملين بتلك المناطق.

９- تكليف اللجنة بإعداد قاعدة بيانات عن الزملاء الشهداء أو الجرحى أو المتضررين من جراء عملهم الصحفي.

１０- دعوة اللجنة لعقد اجتماع طارئ في حال تعرض الزملاء في أي دولة إلى وضعيات حرجة.