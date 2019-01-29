ديبكا: موسكو تسعى لدعم إسرائيل في مواجهة أمريكا

كتبت - هبة مصطفى

ذكر موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي أن موسكو تسعى إلى دعم إسرائيل لانسحاب أمريكي سريع من سوريا ومنطقة التنف.

وأشار إلى وصول الوفد الروسي في إسرائيل، وعلى رأسهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن القضية السورية، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، وتوصيل

رسالة واحدة من موسكو، وهي أنه من المستحيل مناقشة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا طالما بقيت جيوش أجنبية أخرى على أراضيها.

وأوضح الموقع أن مفهوم "الجيوش الأجنبية"، لا يعني الروس بالطبع الجيش الروسي،

هم يقصدون الجيش الأمريكي.

وأضاف أن زيارة الروس إلى إسرائيل تعد محاولة روسية إسرائيلية مشتركة للبحث عن إجابات عن الأوضاع السياسية الروسية - الإسرائيلية وتطور الجيش في سوريا، والهدف الرئيسي من الروس هو جعل نتنياهو يضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموظفي البيت الأبيض لاستكمال الانسحاب من القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت ممكن.