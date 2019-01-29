صور.. عاصفة ثلجية شديدة تضرب بريطانيا

كتبت - نور إبراهيم:

ضربت عاصفة ثلجية قوية اليوم الثلاثاء جميع أرجاء بريطانيا، وتوقع الخبراء أن تنخفض درجة الحرارة 4 درجة مئوية.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من الأحوال الجوية التي قد تتسبب في

عدم انتظام رحلات السفر، والتي قد تنقطع في معظم القرى الموجودة في بريطانيا، كما أعلنت أن هناك مخاوف من انقطاع الطيار الكهربي.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط الثلوج في معظم أنحاء انجلترا وويلز خاصًة في الأماكن المرتفعة.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور للعاصفة الثلجية، والتي ظهر فيها أفراد الشرطة وهم يجرون العربات من التي غرزت في الثلج من الطريق.