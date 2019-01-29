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علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، على الدعوات الصريحة للتدخل في فنزويلا التي تطلقها واشنطن قائلاً :"لقد قرأت للتو التقارير التي تفيد بأن جون بولتون، الذي كان على ما يبدو يعقد مؤتمراً صحفيًا أمس الإثنين، ترك وفقاً لوسائل الإعلام ملاحظات سرّية غير مكشوفة لاحظتها الكاميرات، وقد احتوت على عبارة:"خمسة آلاف جندي في كولومبيا".
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو:"إن هذا يؤدىلإثارة الكثير من الأفكار والهواجس، خاصة في ظل الدعوات الصريحة في الولايات المتحدة وفى العديد من الدول الأخرى، لاستخدام الدول المجاورة لفنزويلا معبرا للتدخل عسكريا في أزمتها، تحت ذريعة الوضع الإنساني الصعب".
وعقد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي بولتون، مؤتمرا صحفيا يوم أمس الاثنين لإعلان العقوبات ضد فنزويلا. ورأى الصحفيون الذين استرقوا النظر
وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في وقت لاحق، إنها لا تعرف لماذا ظهر مثل هذا التسجيل في دفتر بولتون.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح في عام 2017 إلى إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا. وقال ممثلو الإدارة الأمريكية مؤخرا إنه فيما يتعلق بفنزويلا، "يجري النظر في جميع خيارات العمل".
ومع ذلك، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الكولومبية لوكالة نوفوستي الروسية، أن الحكومة الكولومبية لا تخطط لمنح الولايات المتحدة قواعد عسكرية لغزو فنزويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يعلّق على مذكرة بولتون لنشر آلاف الجنود الأمريكيين بكولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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