إيران تستفز الغرب: سنعمل بتكنولوجيا الأقمار الصناعية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يناير 2019 04:23 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ذكر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الثلاثاء، أن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، رافضاً دعوة دول أوروبية والولايات المتحدة إلى ضرورة كبح تكنولوجيا الصواريخ لدى #طهران.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن حاتمي قوله “قلنا مرارا إن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض”.
وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن إيران ليس لديها نية لزيادة مدى الصواريخ وستواصل العمل على تكنولوجيا الأقمار الصناعية على الرغم من الضغوط الغربية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن شمخاني، وهو مساعد مقرب من آية الله علي خامنئي، قوله “ليس لدى إيران قيود علمية أو تشغيلية لزيادة مدى الصواريخ العسكرية، ولكن اعتمادا على عقيدتها الدفاعية فهي تعمل باستمرار على تحسين دقة الصواريخ وليس لديها أي نية لزيادة مداها”.
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