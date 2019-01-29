كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تبدأ بإنتاج رؤوس نووية جديدة في ولاية تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية تكساس إنتاج الرؤوس الحربية النووية منخفضة الطاقة " W76-2".
ووفقا لوكالة "Business Insider" نقلا عن إدارة الأمن النووي الوطنية الأمريكية أن الرؤوس الحربية الجديدة ستدخل الخدمة في البحرية الأمريكية بنهاية العام المالي 2019.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في العام الماضي أنها بدأت بتطوير أسلحة نووية واعدة منخفضة الطاقة. وأكدت وزارة الدفاع أن إنشاء الرؤوس النووية على أساس "W76-1" لا يؤدي إلى زيادة في المخزونات النووية، وبالتالي بما يتفق مع التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
والجدير بالذكر أن الرأس النووي "W76-2" تم تطويره على أساس الرأس "W76-1" والتي يتم تزويدها للغواصات الباليستية الأمريكية "Trident".
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