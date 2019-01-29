كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تخلي مخيما للمهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال برونو أندريه وهو مسؤول محلي "سيخضعون لفحص طبي وبعدها سننظر في وضعهم الإداري، وبحسب حقوقهم سيتم إرسالهم إلى مراكز".
وقامت فرنسا مراراً بإخلاء مخيمات للمهاجرين في باريس وعلى طول ساحلها الشمالي، وفي أواخر أكتوبر عام 2016، أزالت فرنسا مخيماً للمهاجرين مترامي الأطراف خارج ميناء كاليه، كان بمثابة نقطة انطلاق للاجئين الذين يسعون إلى دخول بريطانيا من خلال الاختباء في شاحنات وقطارات وعبارات.
وارتفعت أعداد الهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا بقدر كبير العام الماضي مقارنة بعام 2017، لكن عددهم لا يزال صغيراً مقارنة بأولئك الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط انطلاقاً من شمال أفريقيا وتركيا.
وتقول السلطات الفرنسية إنها تتبع نهجاً صارماً لإثناء المهاجرين عن العودة إلى الساحل الشمالي، وتواجه أوروبا أزمة مهاجرين منذ عام 2015 بعد اندلاع الصراع في ليبيا وسوريا، وحاول أكثر من مليون شخص من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة عبر تركيا أو البحر.
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