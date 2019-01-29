كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تتهم أمريكا بالتحضير لاجتياح عسكري للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت فنزويلا، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية بالتحضير لاجتياح عسكري للبلاد.

وفي ظل التطورات الأخيرة في فنزويلا وإعلان رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، خوان جوايدو ، نفسه رئيساً بالوكالة، قد يكون مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، كشف بدون قصد عن تحرك محتمل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب في أزمة فنزويلا، الاثنين، عندما التقط المصورون ملاحظة على ورقة في دفتر كتب عليها: "5000 جندي إلى كولومبيا ".

وذكرت مصادر لشبكة "فوكس نيوز" أن البيت الأبيض يفكر في نشر قوات أميركية عند جارة فنزويلا الغربية في حال الحاجة إليها. غير أنها قالت إنه لا يوجد تحرك وشيك.

وكان بولتون قد أكد، رداً على سؤال للصحافيين في البيت الأبيض الاثنين حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم، أن "الرئيس (دونالد) ترامب كان واضحاً في هذا الأمر بأن كل الخيارات متاحة على الطاولة".