كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: العلاقات مع أمريكا ستتطور بشكل رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن العلاقات مع الولايات المتحدة "ستتطور بشكل رائع وبوتيرة سريعة" إذا استجابت واشنطن لجهودها لنزع الأسلحة النووية بإجراءات جديرة بالثقة وخطوات عملية.

وقال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف هان تاي سونغ أمام مؤتمر حول نزع الأسلحة ترعاه المنظمة الدولية، إن بيونغ يانغ ستواصل العمل على تأسيس "آلية سلام دائم وراسخ في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف هان أن قمة يونيو الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى تحول هائل في العلاقات التي كانت "الأكثر عداء على وجه الأرض"، وساهمت في ضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة المقسمة.

وأشار إلى البيان المشترك للزعيمين بعد قمة سنغافورة وإلى خطاب كيم بمناسبه العام الجديد، وقال: "وبناءً على ذلك، أعلنا أننا لن نصنع الأسلحة النووية ونختبرها بعد الآن، أو نستخدمها وننشرها، واتخذنا تدابير عملية مختلفة".

وأضاف "إذا استجابت الولايات المتحدة لجهودنا باتخاذ تدابير جديرة بالثقة وما يقترن بها من إجراءات عملية، فإن العلاقات الثنائية ستتطور بشكل رائع، وبوتيرة سريعة لاتخاذ خطوات أكثر تحديدا تصنع عهدا جديداً".

وقال هان لرويترز إنه "ليس لديه معلومات عن قمة ثانية محتملة بين كيم وترامب".

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية لرويترز في دافوس الأسبوع الماضي، إن "على كوريا الشمالية تقديم تعهدات ملموسة لوقف برنامجها للأسلحة النووية، مثل تفكيك مجمعها النووي الرئيسي والسماح لعمليات التفتيش الدولية بالتحقق من العملية، وذلك عندما يجتمع كيم مع ترامب الشهر المقبل".