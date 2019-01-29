كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيش الجمهوري الأيرلندي" يعلن مسؤوليته عن انفجار سيارة لندنديري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "الجيش الجمهوري الأيرلندي"، في بيان أرسلته إلى صحيفة "ديري جورنال"، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن وضع السيارة المفخخة التي انفجرت في لندنديري.

وقالت شرطة أيرلندا الشمالية إن التركيز الرئيسي للتحقيق كان على "الجيش الجمهوري الأيرلندي" الجديد - وهو واحد من عدد صغير من الجماعات المعارضة لاتفاق سلام أبرم عام 1998، والذي أنهى بشكل كبير ثلاثة عقود من العنف في الاقليم الذي يديره البريطانيون.

وأضاف البيان الذي نشر في الدورية: "ننبه أيضًا أولئك الذين يتعاونون مع البريطانيين بأنهم سيتوقفون على الفور، لأنه لن يتم إعطاء أي تحذيرات أخرى".

ولم يصب أحد في الانفجار الذي وقع أمام محكمة في 19 يناير.. لكن الحادث سلط الضوء على التهديد الذي ما زالت تشكله الجماعات المتشددة المعارضة لاتفاق السلام.