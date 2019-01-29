كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد: التعاون مع إيران صمود في وجه الحرب الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية بين بلاده وإيران تحمل بعداً استراتيجياً وتسهم في تعزيز صمود سوريا وإيران في وجه الحرب الاقتصادية التي تشنها عليهما دول غربية.

وجاء ذلك عند استقباله اليوم الثلاثاء النائب الأول للرئيس الايراني إسحاق جهانغيري الذي ترأس الجانب الايراني في اجتماعات اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة التي عقدت أمس ووقعت خلالها 11 اتفاقية من ضمنها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الطويل.

وحسب صفحات رئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الأسد أن " هذه الاتفاقيات ومشاريع التعاون، تحمل بعداً استراتيجياً وتشكل أساساً اقتصادياً متيناً، من شأنه أن يسهم في تعزيز صمود سوريا وإيران في وجه الحرب الاقتصادية التي تشنها عليهما بعض الدول الغربية".

وشدد الأسد على "أهمية تكثيف الجهود المشتركة في هذه المرحلة لتفويت الفرصة على هذه الدول التي تستمر في محاولة إضعاف البلدين والسيطرة على قرارهما المستقل، وكسر إرادة شعبيهما، بعد أن فشلت في تحقيق ذلك بدعمها للإرهاب"، على حد تعبيره.

ومن جانبه، أشار جهانغيري إلى أن زيارة الوفد الإيراني وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في هذا الوقت تحمل في طياتها رسالةً للشعب السوري وللمجتمع الدولي، أن إيران التي وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب ستكون معها أيضاً في إعادة الإعمار.

وأكد في الوقت ذاته أن سوريا كانت الجبهة الأمامية في الحرب على الإرهاب، وأن النجاحات التي تحققت في هذا المجال ساهمت في منع الإرهاب من الانتشار في دول أخرى رغم رفض بعض الدول الغربية الاعتراف بذلك حتى الآن.

وافتتح صباح اليوم الثلاثاء ملتقى الأعمال السوري الإيراني بحضور النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، ورئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، ومشاركة واسعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات من البلدين.