كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: اعتقال 5 أشخاص على صلة بهجوم ستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر قضائي اليوم الثلاثاء، قبض الشرطة الفرنسية على 5 أشخاص، على خلفية الهجوم بمسدس وسكين، في ديسمبر الماضي، بسوق لعيد الميلاد "الكريسماس" بمستراسبورج، شرق فرنسا.

وذكرت مجلة "لو بوان" الإخبارية ووسائل إعلام فرنسية أخرى، أنه يشتبه في أن الـ 5 قدموا للقاتل شريف شيكات، المسدس الذي استخدمه في الهجوم، إلا أن المصدر القضائي لم يؤكد ذلك.

وقتلت الشرطة بالرصاص في 13 من ديسمبر الماضي، بعد مطاردته يومين، ويشار إلى أنه كان لديه سجل جنائي طويل بسبب قيامه بجرائم غير إرهابية، ووضع على قائمة المراقبة التابعة لأمن الدولة، بعد أن لاحظ موظفو السجن أنه يحاول نشر أفكار متطرفة أثناء تنفيذه لعقوبة السجن.

واكتشف المحققون في وقت لاحق، مقطع فيديو، تعهد فيه بالولاء لداعش الإرهابي، الذي أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم، ويشار إلى أن الهجوم هو ثالث هجوم إرهابي بفرنسا في 2018.