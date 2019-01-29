كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد": "داعش" محاصر في منطقة صغيرة شرقي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي "داعش" في شرق سوريا محاصرين في جيب صغير مع زوجاتهم وأطفالهم، مشيرين إلى أن ذلك أجبر القوات على إبطاء تقدمها لحماية المدنيين.

وقالت وكالة إغاثة منفصلة، إن عشرة الآف مدني فروا من القطاع منذ الاسبوع الماضي ويصلون جائعين ويائسين في مخيم.

وتستعد قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تدعمها الولايات المتحدة بـ 2000 جندي ودعم جوي، لمواجهة نهائية مع "داعش" شرقي سوريا، بعد أن ساعدت على طرد المقاتلين من البلدات والمدن التي شكلت ذات يوم التنظيم الذاتي للمجموعة - الخلافة المعلنة.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات الدفاع الذاتي، إن مقاتلي "داعش" مقتصرين الآن على جيب صغير مساحته 5-6 كيلومترات مربعة فقط على ضفاف نهر الفرات.

وأضاف أن وجود زوجاتهم وأطفالهم يعني أن القوات لا يمكنها أن تطلق عاصفة شاملة لها، وأنها تستخدم أساليب أكثر بساطة وأكثر دقة بدلاً من ذلك.