كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلومبرج: الناتو كان يستعد لمواجهة انهيار معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول في البيت الأبيض لم يذكر اسمه، أن مسؤولو الناتو كانو يستعدون لانهيار معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى "INF" لعدة أشهر، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تبدأ رسميًا عملية الانسحاب من الاتفاق.

وأضاف المصدر نفسه أن واشنطن ستعلق التزاماتها بموجب المعاهدة التي تبدأ في 2 فبراير ما لم تدمر روسيا الصواريخ والقاذفات التي يُزعم أنها تنتهك المعاهدة، لكنها لم تحدد ما إذا كانت ستعلن أيضًا انسحابها الكامل.

وكانت قد هددت الولايات المتحدة ببدء عملية الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (INF) في 2 فبراير، مشيرة إلى عدم وجود "الامتثال الروسي".

وتزعم واشنطن أن الصواريخ الروسية 9M729 تنتهك المعاهدة وتطالب بتدميرها. ونفت موسكو هذه المزاعم ، وقدمت خصائص الصاروخ.