كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: قوة أمريكية تلاحق ميلشيات موالية لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب عراقي إنزال قوة امريكية في منطقة عراقية محاذية للحدود الإيرانية، بحثاً عن قادة الفصائل المسلحة.

ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن نائب محافظة ميسان في البرلمان كريم عليوي أن قوة أمريكية نفذت إنزالاً من الجو في منطقة الطيب الحدودية، ودخول 20 سيارة مدنية تقل جنوداً أمريكان إلى مدينة العمارة.

وأوضح عليوي أن الهدف من الإنزال واختراق المدينة كان جمع معلومات عن قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تمهيداً لملاحقة واستهداف قادة الصف الأول في تلك الفصائل بالاغتيال أو الاعتقال.

وبالتزامن مع ذلك تعرضت مقار للحشد الشعبي لقصف أمريكي في مناطق متفرقة من المنطقة الغربية من العراق.

وقال النائب السابق مشعان الجبوري إن طائرات أمريكية دون طيار قصفت في الأيام الأربعة الماضية أهدافاً للحشد الشعبي في النخيب الصحراوية على الحدود العراقية مع السعودية، والثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وبين الجبوري أن الحكومة العراقية تكتمت على خسائر الحشد الشعبي، وأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ألغى عملية عسكرية كان مقرراً أن تنفذها فصائل تابعة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا، قبل دقائق من موعدها.