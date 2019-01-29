مقتل شاب على يد شقيقه بطعنة سكين غادرة ضواحي الحسيمة

اهتز، أول أمس الأحد، دوار “بني عبد الله”، الواقع تحت النفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب من الدوار.

ووفق مصادر “اليوم24″، فإن الضحية، المسمى قيد حياته “محمد زرقاني”، لقي مصرعه على يد شقيقه، بعد أن وجه إليه طعنة قاتلة بواسطة آلة حادة، عبارة عن سكين، وذلك إثر نشوب شجار عنيف بينهما.

واستدعت النازلة حضور السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي بمعية سيارة إسعاف، التي تكلفت بنقل الجثة إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسيمة، فيما تم نقل المعني بالأمر إلى مقر الدرك للتحقيق معه في المنسوب إليه.