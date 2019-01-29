المنشطات تورط البطل العالمي بدر هاري..عقوبات تنتظره تصل للتوقيف 4سنوات!

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مفاجأة غير متوقعة تلك التي كشفت عنها صحيفة ” Nieuwsuur”، والتي أعلنت تورط البطل العالمي المغربي بدر هاري في قضية منشطات، بعد النزال الأخير الذي جمعه بالمصري حصدي جرجرس بروتردام.
الصحيفة قالت إن فحص المنشطات الذي خضع له انذاك المشاركون بالسلسة العالمية غلوري 51، قد أثبث تورط بدر هاري، في استعمال مواد محظورة، وهو ما سيجر عليه عقوبات ثقيلة، قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة رياضة الكيك بوكسينغ لأربع سنوات.
وأوضح المصدر ذاته، بأن المسؤولين عن اختبارات المنشطات بالسلسة العالمية، قد وجهوا خطاباً رسمياً إلى الفريق المكلف ببدر هاري، من أجل إخبارهم بنتائج الفحوصات، في انتظار الرد الذي عليه أن لا يتجاوز الأسبوعين، في أقصى حد.
ونجح البطل هاري في العودة إلى سكتة الانتصارات بعد تغلبه، شهر مارس الماضي، على المصري جرجس حصدي، مستعيداً توهجه العالمي، عقب خسارة سابقةأمام الهولندي ريكو بعدما تعذر عليه مواصلة النزال بسبب الإصابة التي آلمت به، وحرمته من مواصلة المنافسة على القلب العالمي.
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