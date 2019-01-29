بعث الملك محمد السادس، صباح اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى توليه إمارة دولة الكويت.
وأعرب الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم، والرخاء.
كما أعرب الملك عن ارتياحه الكبير “للمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين بلدينا، والتي تستمد قوتها من الأواصر الأخوية، التي تجمعنا شخصيا، وأسرتينا، مؤكدا لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة المغربية الكويتية، والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل، الذي نبتغيه لها، بما يعود بالخير العميم على شعبينا الشقيقين”.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يُهنئ الصباح على توليه إمارة دولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.