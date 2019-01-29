خولة بنعمران وزوجها وسام أمير في فيلم سينمائي

تشارك الفنانة خولة بنعمران، وزوجها اللبناني وسام أمير في الفيلم السينمائي الجديد “أخناتوش في مراكش”، الذي يشرف على إخراجه الممثل، والمخرج سعيد الناصري.

ويعرف الفيلم، الذي تكلف بإنتاجه الناصيري، مشاركة ثلة من الفنانين العرب، والمغاربة، على رأسهم الممثل المصري طلعت زكرياء ونجله عمر طلعت زكرياء، بالإضافة إلى انتصار، وسماح يسري.

ومن المرتقب أن يعرض الفيلم الجديد للناصيري، الذي اختار تصويره بين مراكش، ومصر، خلال السنة الجارية، في القاعات السينمائية الوطنية.

ويراهن الناصيري على فيلمه “خناتوش في مراكش” للعودة إلى القاعات السينمائية، ومنافسة باقي الأفلام.