أمزازي عن اتهامات “تغول” التعليم الخاص: لا يستقطب سوى مليون تلميذ و 13%نسبة ضعيفة!

في ظل النقاش المجتمعي حول التعليم الخصوصي في المغرب، ولطمأنة البرلمانيين، لجأ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مقارنة وضع التعليم الخصوصي في المغرب بنظيره في ثلاثة بلدان عربية.

وخاطب سعيد أمزازي، صباح اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة التعليم والثقافة، الذين تحدثوا عن فوضى التعليم الخصوصي، و”تغوله”، وقال إن المدارس الخصوصية تستقطب فقط 13,8 في المائة من التلاميذ على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير، خلال المناقشة التفصيلية للقانون الإطار للتربية والتكوين، أن عدد التلاميذ المسجلين في المدارس الخصوصية لا يتجاوز، حاليا، مليون تلميذ.

وتحدث أمزازي عن نسب استقطاب التلاميذ في المؤسسات الخاصة بعدد من الدول، وقال إنها تصل إلى 71.5 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و67 في المائة في لبنان، ثم 57 في المائة بقطر.

وانتقد البرلماني، عمر بلافريج، مقارنة الوزير، وقال إنها غير دقيقة، ودعاه إلى المقارنة مع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تصل نسبة الاستقطاب فيها إلى 10 في المائة، أو تونس، التي لا تتجاوز 6 في المائة.