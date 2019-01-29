حملة تبليغات تطال “دون بيغ”

فوجئ الرابور “دون بيغ”، أمس الاثنين، من حملة التبليغات، التي لحقت فيديو كليب أغنيته الجديدة “PSYCHO WRECKING” على “يوتيوب”، بعدما تربع على عرش الفيديوهات الأكثر رواجا منذ إطلاق الكليب.

وتسببت حملة التبليغات في خروج أغنية “البيغ” من سباق “طوندونس”، لكن ذلك لم يدم إلا ساعات، فعادت إلى احتلال المركز الأول بأزيد من 3 ملايين مشاهدة.

واختار “دون بيغ” أن يعالج في أغنيته الجديدة، سكيزوفرينيا المجتمع، موجها رسالة إلى الجمهور في ختام أغنيته، أكد من خلالها أن العمل يعد تكريما لأرواح نساء كن ضحايا لأعمال عنف بشعة، أصلها الـ”سكيزوفرينيا”.

يذكر أن آخر أعمال “دون بيغ” كانت أغنية “170kg”، التي أثارت جدلا واسعا بسبب الكلمات النابية، التي هاجم بها عددا من مغنيي الراب الشباب.