ضمن سلسلة لقاءات دولية قبل الانتخابات: نتنياهو يزور الهند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجري إسرائيل، في الآونة الأخيرة، اتصالات متقدمة لترتيب زيارة أخرى لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الهند في الأسبوع الثاني من شباط/ فبراير المقبل. وهي زيارة تأتي ضمن سلسلة طويلة من لقاءات دولية يجريها نتنياهو قبل الانتخابات للكنيست.

وكان قد زار الهند، مؤخرا، المستشار للأمن القومي، مئير بن شبات، حيث التقى رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، الذي يستعد بدوره للانتخابات قريبا.

وكان بن شبات قد توجه إلى الهند عن طريق رحلة جوية لشركة "إير إنديا"، التي حقلت في الأجواء السعودية، وذلك ضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها في زيارة نتنياهو السابقة إلى الهند.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، التي كشفت نبأ الاتصالات لزيارة نتنياهو، فإنه خلال زيارة بن شبات إلى الهند أجريت مكالمة هاتفية بين نتنياهو ومودي، والتي خطط فيها الاثنان للقاء آخر.

ونقل عن وسائل إعلام هندية قوله إن الحكومة هناك معنية بصفقة أمنية أخرى مع صناعات الأسلحة الإسرائيلية.

وجاء أن بن شبات اجتمع مع نظيره الهندي، المستشار للأمن القومي، أجيت دوبال، والمدير العام لوزارة الدفاع الهندية، وقادة الأجهزة الأمنية هناك. وقال مكتب رئيس الحكومة إنه تم في اللقاءات مناقشة قضايا مرتبطة بالعلاقات بين الطرفين، والدفع بصفقات أمنية، وإنه تم الاتفاق على القيام بإجراءات أخرى لتعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي والمدني بين إسرائيل والهند.

يشار إلى أنه في الزيارة السابقة لنتنياهو إلى الهند، تم عقد صفقة لشراء صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات من شركة "رفائيل" (الشركة لتطوير الوسائل القتالية) الإسرائيلية، بقيمة 500 مليون دولار.

وبحسب معطيات دائرة التصدير الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية للعام 2017، فإن 58% من التصدير الأمني الإسرائيلي كان لدول آسيا وآسيا المحيط الهادئ (الباسيفيك)، وكانت الصفقة الأضخم بين الهند وبين الصناعات الجوية الإسرائيلية، والتي وصلت إلى 2 مليار دولار.

إلى ذلك، يتضح أن زيارة نتنياهو للهند تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي يشارك فيها نتنياهو قبل الانتخابات المقررة في التاسع من نيسان/ إبريل المقبل. حيث من المتوقع أن يشارك في مؤتمر ضد إيران سيعقد في العاصمة البولندية، وارسو، بعد أسبوعين.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو من وارسو إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر الأمن السنوي، وبعد ذلك يعود إلى البلاد لاستضافة قمة مجموعة "فيسغراد" (فيشيغراد)، التي تضم هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا والتشيك.

كما تبين أن نتنياهو سيشارك، بعد أسبوعين وقبل قمة فيسغراد، إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث يتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. كما يتوقع أن يلتقي به مرة أخرى في واشنطن، قبل الانتخابات بأسبوعين، في إطار مشاركة نتنياهو في المؤتمر السنوي لـ"إيباك".